Тендер на строительство жилого дома на улице Южный Поселок объявили в Подольске

В микрорайоне Климовск на улице Южный Поселок построят жилом дом для переселения граждан из аварийных квартир. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Проект включает строительные и инженерно-изыскательные работы, а также разработку проектной и рабочей документации. Подрядчику потребуется возвести многоэтажку на 215 квартир. Предполагается, что в новое жилье переедут 456 жителей аварийных домов на улице Школьной в Подольске и из микрорайонов Львовский и Климовск.
Работы проведут по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за счет регионального и муниципального бюджетов. Завершить объект планируют в 2026 году.
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