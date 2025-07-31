Тендер на строительство жилого дома на улице Южный Поселок объявили в Подольске

В микрорайоне Климовск на улице Южный Поселок построят жилом дом для переселения граждан из аварийных квартир. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Проект включает строительные и инженерно-изыскательные работы, а также разработку проектной и рабочей документации. Подрядчику потребуется возвести многоэтажку на 215 квартир. Предполагается, что в новое жилье переедут 456 жителей аварийных домов на улице Школьной в Подольске и из микрорайонов Львовский и Климовск.

Работы проведут по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за счет регионального и муниципального бюджетов. Завершить объект планируют в 2026 году.