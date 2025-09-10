Тендер на строительство водозаборного узла объявили в Электростали

В Электростали объявили тендер на строительство водозаборного узла. Открытый конкурс проведут в электронной форме.
Извещение о тендере уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Производительность нового водозаборного узла, согласно плану, будет достигать 477 кубических метров в сутки.
Работы проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их проведут за счет средств, которые выделят из бюджетов Московской области и городского округа Электросталь.
Строительство объекта завершат в следующем году.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте