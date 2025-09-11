Тендер на строительство водорегулирующего узла объявили в Видном

Открытый конкурс на первый этап строительства водорегулирующего узла проведут в Видном. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить строительство объекта, а также поставить и установить оборудование.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование будет осуществляться за счет средств, выделенных из бюджетов Московской области и Ленинского городского округа.

Строительство объекта завершат в следующем году.