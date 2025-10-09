Тендер на строительство участков тепловых сетей объявили в Котельниках

Конкурс на строительство участков тепловых сетей объявили в Котельниках. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить работы по строительству участков тепловых сетей протяженностью 1311 погонных метров от камеры 1307 до СК-3 микрорайона Силикат.

Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджетов Подмосковья и Котельников.

Завершить строительство планируют в 2027 году.