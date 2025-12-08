Тендер на строительство участка тепловых сетей объявили в Кашире
В Кашире объявили конкурс на строительство нового участка теплотрассы. Работы начнутся сразу после определения подрядчика.
Извещение о тендере разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
Компании-победителю предстоит выполнить комплекс работ: провести все необходимые инженерные изыскания, разработать проект и построить новые тепловые сети возле дома № 6 на улице Металлистов.
Общая длина теплотрассы составит почти пять километров.
Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Финансирование будет совместным: средства поступят из бюджета Московской области и из местного бюджета округа.
Работы завершат в 2027 году.