Тендер на строительство участка тепловой сети объявили в Сергиевом Посаде
Конкурс в электронной форме на строительство участка теплосети объявили в Сергиевом Посаде. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также построить сам участок теплосети по адресу: Сергиев Посад, Северный поселок, «Водный парк». Протяженность теплосетей достигает 370 метров.
Работы проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Они будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Сергиево-Посадского округа. Завершить строительство необходимо в 2026 году.