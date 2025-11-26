Тендер на строительство участка тепловой сети объявили в Сергиевом Посаде

Конкурс в электронной форме на строительство участка теплосети объявили в Сергиевом Посаде. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также построить сам участок теплосети по адресу: Сергиев Посад, Северный поселок, «Водный парк». Протяженность теплосетей достигает 370 метров.

Работы проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Они будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Сергиево-Посадского округа. Завершить строительство необходимо в 2026 году.