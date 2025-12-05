Тендер на строительство участка теплосетей объявили в Кашире

В Кашире планируют построить новый участок теплосетей. Открытый конкурс пройдет в электронной форме.

Извещение о тендере уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству новых тепловых сетей от теплового пункта в районе улицы Клубная в Кашире Московской области», – пояснила министр правительства региона по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Подрядчик должен будет провести все необходимые инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также построить сети протяженностью свыше 5,6 тысячи метров.

Работы проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Подмосковья и округа.

Строительство теплосетей планируют полностью завершить в 2027 году.