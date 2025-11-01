Тендер на строительство участка сетей водоснабжения объявили в Балашихе

Конкурс на строительство нового участка сетей водоснабжения объявили в Балашихе. Работы пройдут в микрорайоне Железнодорожный.

Подрядчику предстоит провести все необходимые инженерные изыскания, создать проектную документацию, а также построить новый участок сетей, длина которого составит 4722 метра.

Работы пройдут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Средства на строительство выделят из бюджетов Московской области и городского округа Балашиха.

Согласно плану, работы на новом объекте будут полностью завершены в 2027 году.