Тендер на строительство участка автодороги объявили в Балашихе
В Балашихе объявили конкурс на выбор подрядчика для второго этапа строительства участка дороги на улице Бояринова. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Победителю предстоит выполнить проектно-изыскательские работы, а затем начать строительство.
Проект предусматривает появление около 160 метров улицы Бояринова и более 580 метров участка региональной автодороги Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный.
Работы выполнят в рамках муниципальной программы по развитию дорожно-транспортного комплекса за счет средств бюджета Московской области.
Завершить реализацию проекта планируют в 2028 году.