Тендер на строительство центрального теплового пункта объявили в Кашире

В городском округе Кашира Московской области объявили конкурс на строительство центрального теплового пункта. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Конкурс касается выполнения комплекса работ, связанных с проектированием и строительством автоматизированного теплового пункта №4 в районе Юбилейной улицы.
Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их будут финансировать бюджет Московской области и городского округа Кашира.
Строительство планируют завершить в 2025 году.
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