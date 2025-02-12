Тендер на строительство центрального теплового пункта объявили в Кашире

В городском округе Кашира Московской области объявили конкурс на строительство центрального теплового пункта. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Конкурс касается выполнения комплекса работ, связанных с проектированием и строительством автоматизированного теплового пункта №4 в районе Юбилейной улицы.

Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их будут финансировать бюджет Московской области и городского округа Кашира.

Строительство планируют завершить в 2025 году.