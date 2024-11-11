Тендер на строительство теплового пункта объявили во Власихе

Конкурс в электронной форме на строительство блочного теплового пункта объявили во Власихе. Все работы необходимо завершить 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект, разработать рабочую документацию и построить с последующей поставкой оборудования блочный тепловой пункт в городском округе Власиха, в районе пересечения улиц Озерная и Солнечная.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.