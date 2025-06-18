Тендер на строительство теплового пункта объявили в Лосино-Петровском
Конкурс в электронной форме на строительство центрального теплового пункта № 5 объявили в Лосино-Петровском. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить документы, а затем построить тепловой пункт на улице Гоголя мощностью 15 мегаватт и предоставить все необходимое оборудование.
Работы проведут за счет средств бюджета Подмосковья и Лосино-Петровского по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Строительство центрального теплового пункта планируют завершить в следующем году.
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