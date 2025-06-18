Тендер на строительство теплового пункта объявили в Лосино-Петровском

Конкурс в электронной форме на строительство центрального теплового пункта № 5 объявили в Лосино-Петровском. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить документы, а затем построить тепловой пункт на улице Гоголя мощностью 15 мегаватт и предоставить все необходимое оборудование.

Работы проведут за счет средств бюджета Подмосковья и Лосино-Петровского по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Строительство центрального теплового пункта планируют завершить в следующем году.