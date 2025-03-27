Тендер на строительство теплового пункта объявили в Кашире

Конкурс в электронной форме на строительство автоматизированного центрального теплового пункта и сетей горячего водоснабжения объявили в Кашире. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева пояснила, что подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить документацию и выполнить работы в районе улицы Центральной.
Тепловой пункт и сети ГВС построят по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета региона и Каширы.
Работы завершат в 2025 году.
«Мы их добьем». Путин дал прогноз по Украине
«Только не за наш счет». Путин — о мирном урегулировании на Украине
Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине
НАТО поднял по тревоге два истребителя из-за российского Ил-20М
«Нацики» имеют большое влияние на Украине — Путин
Путин сообщил о практически полном освобождении ЛНР
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте