Тендер на строительство теплового пункта объявили в Кашире

Конкурс в электронной форме на строительство автоматизированного центрального теплового пункта и сетей горячего водоснабжения объявили в Кашире. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева пояснила, что подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить документацию и выполнить работы в районе улицы Центральной.

Тепловой пункт и сети ГВС построят по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета региона и Каширы.

Работы завершат в 2025 году.