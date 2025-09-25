Тендер на строительство теплосетей объявили в Лосино-Петровском

В Подмосковье объявили открытый конкурс в электронной форме на строительство новых участков тепловых сетей в городском округе Лосино-Петровский. Об этом сообщила министр правительства региона по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о проведении закупки, которая включает полный комплекс работ — от инженерных изысканий и подготовки проектной документации до разработки рабочих чертежей и непосредственно строительства тепловых сетей.

Согласно условиям конкурса, их общая протяженность составит не менее 1509 метров и не более 2600 метров.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета Московской области и округа.

Завершить все работы на объекте планируется в следующем году.