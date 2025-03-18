Тендер на строительство теплосетей объявили в Егорьевске

Конкурс в электронной форме на строительство участков теплосетей объявили в Егорьевске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Новые коммунальные объекты расположатся между котельными на Касимовском шоссе и на Рязанской улице. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить строительство участка наружных сетей теплоснабжения.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить их необходимо в 2026 году.