Тендер на строительство теплосетей объявили в Егорьевске

Новые коммунальные объекты расположатся между котельными на Касимовском шоссе и на Рязанской улице. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить строительство участка наружных сетей теплоснабжения.
Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить их необходимо в 2026 году.
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