Тендер на строительство теплосетей объявили в Чехове

В Московской области стартовал открытый электронный конкурс на строительство участков тепловых сетей в Чехове. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Проект включает комплексные работы по прокладке теплотрассы протяженностью около 747 метров от котельной № 11 до котельной № 2В. Подрядчику также предстоит выполнить инженерные изыскания и разработать всю необходимую документацию.
Финансирование проекта осуществляется совместно из бюджета Московской области и местного бюджета Чехова в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
Работы планируют полностью завершить в следующем году.
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