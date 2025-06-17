Тендер на строительство теплосетей объявили в Чехове

В Московской области стартовал открытый электронный конкурс на строительство участков тепловых сетей в Чехове. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Проект включает комплексные работы по прокладке теплотрассы протяженностью около 747 метров от котельной № 11 до котельной № 2В. Подрядчику также предстоит выполнить инженерные изыскания и разработать всю необходимую документацию.

Финансирование проекта осуществляется совместно из бюджета Московской области и местного бюджета Чехова в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Работы планируют полностью завершить в следующем году.