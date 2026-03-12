Тендер на строительство спорткомплекса с катком объявили в Сергиевом Посаде

Новый спортивный комплекс с катком построят в деревне Гаврилково к 2028 году. Тендер на проведение работ опубликеввали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в региональном комитете по конкурентной политике, подготовительные работы на площадке начнутся после определения подрядчика. Ему предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и возвести здание с поставкой оборудования.

Площадь комплекса превысит 5,8 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального и регионального бюджетов.