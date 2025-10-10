Тендер на строительство спорткомплекса с катком объявили в Истре

Конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком объявили в Истре. Извещение о его проведении опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания на объекте, подготовить проектную документацию, построить ФОК в микрорайоне Полево, обустроить его помещения и поставить необходимое оборудование.

Работы пройдут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального и регионального бюджетов. Завершение запланировано на 2027 год.