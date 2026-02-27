Тендер на строительство спортивного комплекса объявили в Дмитрове

Новый спортивный комплекс построят в Дмитрове. Конкурс на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок . работы планитруют завершить в 2027 году.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Дмитрове, Дмитровском муниципальном округе Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Подрядчик проведет все необходимые работы и подготовит проектную документаци.

Спортивный комплекс возведут на улице Подъячева, его площадь составит 2,3 тысячи квадратных метров. Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет федеральных и региональных средств.