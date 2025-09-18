Тендер на строительство школы в деревне Брехово объявили в Химках

Школу в деревне Брехово построят к 2028 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в региональном комитете оп конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и построит школу в деревне Брехово под Химками. Она будет рассчитана на 975 мест.

Работы будут включать обустройство всех помещений, а также архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения. Здание построят с соблюдением всех современных требований к безопасности и комфорту.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.