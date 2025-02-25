Тендер на строительство школы объявили в Королеве

Открытый конкурс в электронной форме на строительство школы объявили в городском округе Королев. Извещение уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектные и рабочие документы, а также возвести здание школы на 1100 мест площадью 13 тысяч квадратных метров и поставить оборудование.
Работы проведут по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Возведение учебного заведения будет финансироваться за счет средств бюджета Подмосковья. Строительство планируют завершить в 2028 году.
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