Тендер на строительство школы объявили в Королеве

Открытый конкурс в электронной форме на строительство школы объявили в городском округе Королев. Извещение уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектные и рабочие документы, а также возвести здание школы на 1100 мест площадью 13 тысяч квадратных метров и поставить оборудование.

Работы проведут по муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Возведение учебного заведения будет финансироваться за счет средств бюджета Подмосковья. Строительство планируют завершить в 2028 году.