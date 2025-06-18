Тендер на строительство школы объявили в Богородском округе

Школу на 550 мест построят в Ногинске Богородского округа к 2028 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и построит здание школы с поставкой всего необходимого оборудования.

Учреждение расположится вблизи микрорайона «Полет». Площадь здания не будет превышать 10 тысяч квадратных метров, а его высота составит до четырех этажей.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.