Тендер на строительство школы и детского сада объявили в Коломне

Образовательный комплекс построят в Коломне к 2028 году. Он будет состоять из детского сада и школы. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и построит образовательный комплекс на улице Добролюбова в Коломне.

В здании обустроят все помещения, а также архитектурные, конструктивные и инженерные решения. Они будут отвечать современным требованиям безопасности и комфорта.

Школа будет рассчитана на 1,1 тысячи мест, а детский сад — на 200.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.