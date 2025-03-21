Тендер на строительство школы и детского сада объявили в Балашихе

Образовательный комплекс постоят в микрорайоне Алексеевская роща в Балашихе. Он будет состоять из школы на 550 мест и детского сада на 200 воспитанников. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Как рассказали в подмосковном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построит здания. Туда также поставят современное оборудование.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета. Учреждения заработают в 2028 году.
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