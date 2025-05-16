Тендер на строительство сетей водоснабжения объявили в Ленинском округе

Фото: Медиасток.РФ (Издательство "Подмосковье")

Конкурс в электронной форме на разработку проекта по строительству централизованных инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения объявили в рабочем поселке Дрожжино Ленинского округа. Соответствующее извещение опубликовали в  Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию и провести инженерные изыскания. Ориентировочная протяженность сети — 2,2 километра.

Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить строительство необходимо в 2025 году.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте