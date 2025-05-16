Тендер на строительство сетей водоснабжения объявили в Ленинском округе

Конкурс в электронной форме на разработку проекта по строительству централизованных инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения объявили в рабочем поселке Дрожжино Ленинского округа. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию и провести инженерные изыскания. Ориентировочная протяженность сети — 2,2 километра.
Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить строительство необходимо в 2025 году.
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