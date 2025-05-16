Тендер на строительство сетей водоснабжения объявили в Ленинском округе

Конкурс в электронной форме на разработку проекта по строительству централизованных инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения объявили в рабочем поселке Дрожжино Ленинского округа. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.