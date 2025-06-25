Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Подрядчику предстоит построить путепровод на участке от улицы Саввы Морозова до проезда 30-й Казармы. Проектом предусмотрена модернизация улично-дорожной сети общей протяженностью 1,1 километра. Также необходимо установить шумозащитные экраны.
Ожидается, что все работы завершатся в 2029 году.
Выпускник из Солнечногорска получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике
Банк России предложил внедрить цифровой рубль с 1 сентября 2026 года
Опасный тренд в TikTok с дезодорантом распространился среди подростков
Капитальный ремонт детского сада в Радумле выполнили на 50%
Тендер на строительство путепровода объявили в Орехово-Зуеве
Telegram-бота по вопросам газового обслуживания запустили в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте