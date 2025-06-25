Тендер на строительство путепровода объявили в Орехово-Зуеве

Конкурс в электронной форме на строительство путепровода объявили в Орехово-Зуеве. Соответствующее извещение опубликовали в Е диной информационной системе в сфере закупок .

Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Подрядчику предстоит построить путепровод на участке от улицы Саввы Морозова до проезда 30-й Казармы. Проектом предусмотрена модернизация улично-дорожной сети общей протяженностью 1,1 километра. Также необходимо установить шумозащитные экраны.

Ожидается, что все работы завершатся в 2029 году.