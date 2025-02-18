Тендер на строительство поликлиники объявили в Одинцове

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить непосредственно строительство поликлиники и установить оборудование. Новое медучреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену.
Работы проведут в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Возведение поликлиники будет финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить строительство необходимо в 2028 году.
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