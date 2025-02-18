Тендер на строительство поликлиники объявили в Одинцове

Конкурс в электронной форме на строительство поликлиники объявили в городе Голицыно Одинцовского округа. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить непосредственно строительство поликлиники и установить оборудование. Новое медучреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену.

Работы проведут в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Возведение поликлиники будет финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить строительство необходимо в 2028 году.