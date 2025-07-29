Тендер на строительство очистных сооружений объявили в Серебряных Прудах

Очистные сооружения построят в поселке Успенском в Серебряных Прудах. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик построит очистные сооружения производительностью 800 кубометров в сутки в поселке Успенском.

Работы проведут в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджета.

Объект планируют запустить в 2027 году.