Тендер на строительство очистных сооружений объявили в Серебряных Прудах
Очистные сооружения построят в поселке Успенском в Серебряных Прудах. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик построит очистные сооружения производительностью 800 кубометров в сутки в поселке Успенском.
Работы проведут в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджета.
Объект планируют запустить в 2027 году.
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