Тендер на строительство очистных сооружений объявили в Дмитрове

Конкурс в электронной форме на строительство очистных сооружений объявили в Дмитрове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить строительство объекта. Мощность очистных сооружений должна достигать 30 тысяч кубических метров в сутки.

Работы проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Проект будут финансировать за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Дмитровского муниципального округа. Построить очистные сооружения необходимо в 2027 году.