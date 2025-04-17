Тендер на строительство образовательного комплекса объявили в Рошале

Всопитательно-образовательный комплекс построят на улице Фридриха Энгельса в Рошале к 2027 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, а затем построит образовательный комплекс и установит там все необходимое оборудование.

Школа будет рассчитана на 550 мест, при ней будет работать детский сад на 200 воспитанников. Их общая площадь составит 13 тысяч квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.