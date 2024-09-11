Тендер на строительство котельной объявили в Волоколамском округе

Строительство котельной в волоколамском поселке Чисмена запланировано на следующий год. Об открытом тендере сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Начальная цена контракта составляет более 23 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит провести все необходимые изыскания, подготовить документацию, возвести здание и оборудовать его в соответствии с техзаданием. Строительство нужно закончить в 2026 году.

Работы выполнят по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Оплату строительства произведут из бюджетов Подмосковья и Волоколамска.

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