Тендер на строительство котельной объявили в Волоколамске

Конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной открыли в Волоколамском округе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение об открытом конкурсе на выполнение работ и оказание услуг. Подрядчику нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить работы по строительству. Объект будет находиться в поселке Сычево, на улице Школьный проезд.

Работы выполнят в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и оплатят из средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Волоколамский.

Построить котельную планируется в 2025 году.

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