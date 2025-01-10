Тендер на строительство котельной объявили в Пушкино

Конкурс в электронной форме на строительство котельной объявили в Пушкино. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, а также разработать рабочую документацию и построить коммунальный объект.
Блочно-модульная котельная расположится на улице 50 лет Комсомола, 26. Ее строительство запланировано в рамках проведения закупки для физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино». Мощность коммунального объекта будет достигать двух МВт.
Работы пройдут по муниципальной программе «Спорт» и будут финансироваться за счет средств бюджета городского округа. Завершить строительство необходимо в 2025 году.
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