Тендер на строительство котельной объявили в поселке Лесном в Пушкинском округе

В городском округе Пушкинский объявили открытый конкурс на строительство блочно-модульной котельной. Работы планируют провести в поселке Лесной.
Специалисты разработают проектную и рабочую документацию после проведения инженерных изысканий, а затем возведут котельную мощностью 32,6 мегаватт и поставят все необходимое для эксплуатации оборудование.
Работы проведут по мунципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Средства выделят из бюджетов Подмосковья и городского округа Пушкинский.
Строительство котельной завершат в следующем году.
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