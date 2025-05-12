Тендер на строительство котельной объявили в поселке Лесном в Пушкинском округе

В городском округе Пушкинский объявили открытый конкурс на строительство блочно-модульной котельной. Работы планируют провести в поселке Лесной.

Специалисты разработают проектную и рабочую документацию после проведения инженерных изысканий, а затем возведут котельную мощностью 32,6 мегаватт и поставят все необходимое для эксплуатации оборудование.

Работы проведут по мунципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Средства выделят из бюджетов Подмосковья и городского округа Пушкинский.

Строительство котельной завершат в следующем году.