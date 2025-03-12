Тендер на строительство котельной объявили в Лосино-Петровском
Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в Лосино-Петровском. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, построить котельную на 35 мегаватт, а также поставить оборудование.
Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет бюджета Московской области и Лосино-Петровского округа
Строительство котельной планируют завершить в 2026 году.
Газификация деревни Новопокровское началась в Коломне
Уровень воды в реках Коломны отследят с помощью камер «Безопасного региона»
Проект патриотического клуба из Озер выиграл муниципальную премию «Служение»
«Меньше мест — больше сложностей». Профессор — об идее ограничить прием в вузы детей из регионов
Девять летних кафе откроют в Пушкино
Новый паркинг построят в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте