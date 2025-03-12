Тендер на строительство котельной объявили в Лосино-Петровском

Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в Лосино-Петровском. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, построить котельную на 35 мегаватт, а также поставить оборудование.

Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет бюджета Московской области и Лосино-Петровского округа

Строительство котельной планируют завершить в 2026 году.