Тендер на строительство котельной объявили в Лосино-Петровском
В Лосино-Петровском планируют построить новую блочно-модульную котельную. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что подрядчик должен будет подготовить проектную и рабочую документацию, а затем построить котельную.
Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Подмосковья и округа.
Строительство планируют завершить в следующем году.
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