Тендер на строительство котельной объявили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском планируют построить новую блочно-модульную котельную. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что подрядчик должен будет подготовить проектную и рабочую документацию, а затем построить котельную.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Подмосковья и округа.

Строительство планируют завершить в следующем году.