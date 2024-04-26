Тендер на строительство котельной объявили в Коломне | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 17:02 Тендер на строительство котельной объявили в Коломне Медиаархив Подмосковья

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Электронный аукцион на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной № 6 на улице Юрия Сергеева в городе Озеры объявили в Коломне. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю тендера предстоит выполнить строительство блочно-модульной котельной по вышеуказанному адресу, а также обеспечить работу объекта необходимым оборудованием. Мощность новой котельной составит 1,1 МВт.

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Соответствующее оповещение о проведении конкурса размещено на портале ЕАСУЗ. Начальная (максимальная) цена контракта составила почти 32 миллиона рублей. Срок окончания подачи заявок от участников — 15 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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