Тендер на строительство котельной объявили в Истре

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и построит котельную мощностью 2,33 мегаватт. Она будет работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала.
Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.
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