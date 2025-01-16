Тендер на строительство котельной объявили в Истре

Блочно-модульную котельную построят на улице Панфилова в Истре к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и построит котельную мощностью 2,33 мегаватт. Она будет работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.