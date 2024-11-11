Тендер на строительство котельной объявили в Электроуглях

Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в городе Электроугли Богородского округа. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также построить блочно-модульную котельную на 6,5 МВт.

Объект будет располагаться в Светлом микрорайоне. Помимо строительства котельной, в Электроуглях запланирована прокладка тепловых сетей, трубопровода холодного и горячего водоснабжения, а также устройство линии и дренажных трубопроводов.

Все работы необходимо завершить в 2026 году.