Тендер на строительство котельной объявили в Егорьевске

Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в Егорьевске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева. Соответствующе извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Согласно проекту, подрядчику необходимо выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также возвести сам объект по адресу: Октябрьская улица, 121. Ожидается, что мощность котельной будет достигать 1,6 МВт.

Работы проведут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить строительство необходимо в 2026 году.