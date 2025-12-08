Тендер на строительство котельной объявили в деревне Топканово

В деревне Топканово, которая находится в городском округе Кашира, скоро начнется строительство новой котельной. Сейчас идет поиск подрядчика.

Тендер объявили в электронной форме. Сведения об открытом конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс задач: провести инженерные изыскания, подготовить проект и построить объект.

Речь идет о возведении современной блочно-модульной котельной мощностью четыре мегаватта.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Средства выделят как из бюджета Московской области, так и из бюджета округа.

Котельную планируют запустить в 2027 году.