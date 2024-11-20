Тендер на строительство котельной объявили в деревне Дорохово

Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, строительство блочно-модульной котельной мощностью 3,5 МВт объявили в деревне Дорохово Рузского округа. Об этом сообщила министр конкурентной политики Московской области Светлана Журавлева.

Согласно уведомлению в Единой информационной системе в сфере закупок, подрядчику предстоит выполнить изыскания, разработать документацию, а также построить котельную и поставить оборудование для его эксплуатации.

Новый коммунальный объект будет располагаться на Стеклозаводской улице. Проект реализуется в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на средства областного и муниципального бюджетов. Завершение работ запланировано на 2026 год.