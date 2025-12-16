Тендер на строительство котельной объявили в Чехове

Фото: Медиасток.РФ

Открытый конкурс на строительство котельной объявили в деревне Манушкино. Соответствующее извещение опубликовали в  Единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках тендера подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить блочно-модульную котельную производительностью 10 МВт.

Работы пройдут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Завершить строительство планируют в 2027 году.

