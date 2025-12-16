Тендер на строительство котельной объявили в Чехове
В рамках тендера подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить блочно-модульную котельную производительностью 10 МВт.
Работы пройдут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.
Завершить строительство планируют в 2027 году.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте