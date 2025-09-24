Тендер на строительство котельной объявили в Богородском округе
В Богородском округе планируют построить новую блочно-модульную котельную. Открытый конкурс на проведение работ объявили в электронной форме.
Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчик выполнит необходимые инженерные изыскания, подготовит документацию, а затем построит котельную в рабочем поселке имени Воровского. Мощность объекта составит 35 мегаватт.
Работы проведут по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Средства выделят из бюджетов Московской области и муниципалитета.
Строительство объекта завершат в следующем году.