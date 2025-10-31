Тендер на строительство коллектора объявили в Мытищах

Конкурс в электронной форме на строительство ливневого коллектора объявили в Мытищах. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить строительство самого объекта по адресу: город Мытищи от ВЗУ «Северный» до врезки в существующую камеру на улицу Воронина. Протяженность объекта превысит 2,5 тысячи метров.

Работы организуют по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить строительство необходимо ы 2027 году.