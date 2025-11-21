Тендер на строительство канализационных станций объявили в Сергиевом Посаде

Открытый конкурс на строительство канализационно-насосных станций на улице 40 лет Октября объявили в Сергиевом Посаде. Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок .

В рамках закупки подрядчику предстоит возвести КНС производительностью порядка семи тысяч кубометров в сутки.

Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование объект получит из федерального бюджета, также будут выделены средства от Московской области и Сергиева Посада.

Строительство планируют завершить в 2027 году.