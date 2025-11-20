Тендер на строительство канализационной станции объявили в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде стартовал электронный конкурс на строительство канализационно-насосной станции на улице Ивана Евсикова. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит возвести КНС производительностью 2599 кубометров в сутки.

Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также Московской области и Сергиево-Посадского городского округа.

Работы на объекте должны завершить в 2027 году.