Тендер на строительство канализационной насосной станции объявили в Истре

В муниципальном округе Истра планируют построить канализационную насосную станцию. Конкурс на проведение работ пройдет в электронной форме.

Согласно тексту извещения, опубликованного в Единой информационной системе в сфере закупок, объект возведут в поселке Дедовской школы-интерната. Кроме того, планируют построить напорный коллектор хозяйственно-бытовой канализации – точка врезки в уже действующую сеть будет находиться в районе улицы Панфилова.

Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств бюджета Подмосковья и Истры.

Строительство завершат в следующем году.