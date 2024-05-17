Тендер на строительство хоккейной площадки объявили в Молодежном | 360°

Подмосковье

17 мая 2024, 18:05

Тендер на строительство хоккейной площадки объявили в Молодежном

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Конкурс по подготовке основания, а также приобретение и установку хоккейной площадки объявили в Молодежном. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Объект будет располагаться по адресу: поселок Молодежный, земельный участок № 36. Подрядчику предстоит провести работы по подготовке основания, установке хоккейной коробки, устройству резинового покрытия, спортивного оборудования и освещения.

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Завершить работы необходимо летом 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежный

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