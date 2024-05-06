Тендер на строительство дороги и газопровода объявили в Лобне | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 18:50 Тендер на строительство дороги и газопровода объявили в Лобне Медиаархив Подмосковья

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Электронный аукцион «Строительство автомобильной дороги А-104 Москва — Дмитров — Дубна — Рогачевское шоссе (северный обход г. Лобни). Переустройство газопровода» объявили в Лобне. Работы планируется провести в 2025 году, а общая протяженность газопровода превысит 4,2 километра.

Соответствующее извещение размещено на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 1,2 миллиарда рублей. Заявки от компаний, желающих принять участие в тендере, принимаются до 13 мая.

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